Глава МИД Британии заявил, что не видит причин для отмены визита Трампа

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит причин отменять государственный визит президента США Дональда Трампа в страну из-за критики со стороны мэра Лондона Садика Хана.

Мэр Лондона ранее заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции. Трамп прокомментировал это сообщением в Twitter: "Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет". В ответ Хан призвал отменить визит Трампа в Великобританию.

"Он (Хан — ред.) полностью прав в своих словах, сказанных, чтобы уверить жителей города в присутствии вооруженных полицейских на улицах города", — заявил Джонсон в интервью радио Би-би-си.

"Приглашение (Трампу) было направлено и принято. Я не вижу причин менять этого", — цитирует министра агентство Рейтер. "Я не хочу встревать в спор между этими двумя людьми, которые, я думаю, могут отлично постоять за себя сами", — добавил Джонсон.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявил, что Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона Садиком Ханом.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.