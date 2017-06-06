Тимошенко рассказала, как в Киеве используют решение суда Стокгольма

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Власти Украины используют промежуточное решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с партией "Батькивщина" — политическим оппонентом властей, заявила во вторник лидер партии, экс-премьер Юлия Тимошенко.

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. После решения Стокгольмского арбитража власти Украины и ряд оппозиционных партий критикуют Тимошенко, подписавшую газовый контракт с РФ в 2009 году. В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввела страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным".

"К сожалению, коррумпированная мафия Порошенко (президента Украины Петра Порошенко — ред.), а также их пустозвоны марионетки, которые живут и работают за их счет, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонентов", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Она напомнила, что Верховный суд Украины в полном составе рассмотрел "газовое дело" против нее и пришел к выводу, что при заключении контрактов не было нарушений законодательства. Тимошенко также заявила, что в 2009 году принцип "бери или плати" был во всех контактах для европейских стран, которые покупали российский газ.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИДа Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром", со своей стороны, подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности из Польши, Словакии и Венгрии. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.