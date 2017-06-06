В Совете Европы пока не получали уведомлений о сокращении взноса России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия пока не уведомила Совет Европы о сокращении своего взноса в бюджет организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Дэниел Хольтген.

"Мы видели это в российских СМИ сегодня. Но я не могу подтвердить, что мы были уведомлены российскими властями", — заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.