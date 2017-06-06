В Совбезе раскритиковали западную истерию вокруг "российских хакеров"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Современные технические средства позволяют имитировать кибератаку из любой точки мира, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью газете "Аргументы и Факты".

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

"Между тем современные технические средства позволяют имитировать кибератаку из любой точки земного шара", — сказал Венедиктов.

По его словам, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны, "никто так и не смог представить убедительных доказательств того, что эти атаки — дело рук России".

"Как я уже говорил ранее, пресловутое "российское вмешательство" — просто удобное объяснение. Конечно, приятнее думать, что президентское кресло вам не позволили занять не ваши сограждане, а российские хакеры. Но в реальности все иначе", — сказал он.

Венедиктов добавил, что "нервозность достигла таких пределов, что за любой легкой рябью на воде видят российский перископ".

"Вы можете, к примеру, взломать базу данных европейского банка, сидя в доме напротив, и, при необходимости, провести операцию так, что следы будут указывать на Москву. Дело за малым — разобраться, кому это действительно нужно. Думаю, ответ очевиден", — заключил он.