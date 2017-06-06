Португалия решила доставить помощь своим гражданам, живущим в Венесуэле

МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Власти Португалии, обеспокоенные кризисной ситуацией с товарами народного потребления в Венесуэле, решили помочь своим соотечественникам, проживающим в этой южноамериканской стране.

Госсекретарь по делам португальских общин за рубежом Жозе Луиш Карнейро посетил Венесуэлу и заявил португальскому радио Renascenca, что считает очень напряженной ситуацию с обеспечением едой и медикаментами в стране. В связи с этим Португалия готова начать поставки товаров для соотечественников.

В Венесуэле сейчас проживают примерно 50 тысяч португальцев, многие из которых мигрировали с острова Мадейра десятки лет назад. Карнейро сообщил также, что те португальцы, которых захотят вернуться, могут рассчитывать на помощь государства.

В Венесуэле отмечается дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти. С начала апреля в стране идут массовые протесты, унесшие, по последним данным, жизни 80 человек.