Скончался экс-инженер BP, проверявший Deepwater Horizon перед аварией

МЕХИКО, 6 июн— РИА Новости. Бывший инженер британской компании BP, проводивший испытательные работы на нефтеплатформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе перед взрывом в 2010 году, скончался в возрасте 69 лет, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Как говорится в некрологе, экс-начальник буровой установки Deepwater Horizon Дональд Видрайн (Donald Vidrine) скончался в своем доме в штате Луизиана после трех лет лечения от рака.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около пяти миллионов баррелей сырой нефти. BP оценила общую доналоговую стоимость катастрофы в 61,6 миллиарда долларов.

Видрайну и его коллеге Роберте Калузе (Robert Kaluza) предъявляли обвинения в непредумышленном убийстве, которые затем были сняты и заменены на обвинения в халатности при проведении испытательных работ перед взрывом, и в загрязнении воды. Калузу оправдали, Видрайн признал свою вину и был приговорен к 10 месяцам заключения условно по обвинению в нарушении законодательства о загрязнении воды. Однако позже его оправдал суд присяжных.

После взрыва власти США начали масштабное, длительное расследование. Однако в итоге все сотрудники BP, которым предъявляли обвинения, были оправданы или заключили сделки со следствием. BP заключила соглашение с властями США о выплате 18,7 миллиарда долларов за ущерб из-за аварии. Несколько исследований признали, что причиной аварии стала целая сеть ошибок нескольких компаний и отдельных лиц.