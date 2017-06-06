Трамп обсудит с президентом Панамы ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет 19 июня в Вашингтоне президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Варела обсудят пути укрепления прочных двусторонних связей между Соединенными Штатами и Панамой и наших общих приоритетов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Лидеры также обсудят наше экономическое партнерство и противостояние отступлению от демократии в Венесуэле", — говорится в сообщении.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек.