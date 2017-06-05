Во время протестов в столице Венесуэлы пострадали семь человек

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Не менее семи человек пострадали в понедельник в результате разгона силами безопасности массовых протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщила президент федерации университетских центров страны Рафаэла Рекесенс.

"В результате атаки на центральный университет Венесуэлы нам сообщают о семи раненых: шестеро получили удушье, один – ранение дробью в голову", — написала Рекесенс в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник оппозиция проводит очередные марши протеста против созыва национального учредительного собрания, которое может внести изменения в конституцию страны. СМИ сообщают о разгоне акций протеста в разных частях столицы и других районах Венесуэлы.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек. Ранее называлась цифра в 65 погибших.