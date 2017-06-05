Стали известны имена всех пяти погибших при стрельбе в Орландо

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти города Орландо (штат Флорида) идентифицировали личности всех пяти погибших при стрельбе в Орландо, сообщил в понедельник шериф округа Орандж Джерри Демингс.

Изначально в ходе пресс-конференции шериф назвал имена трех погибших, отметив, что идентификация двух других продолжается. Однако уже в ходе общения с журналистами, которое в прямом эфире на сайте транслировал телеканал АВС, он обнародовал еще два имени.

Все погибшие оказались белыми американцами в возрасте от 34 до 70 лет. Трагедия произошла в офисе компании Flamma. Устроил стрельбу уволенный оттуда несколько месяцев назад ветеран Сухопутных войск ВС США 45-летний Джон Роберт Ньюман-младший.

"Все имеющиеся у нас данные указывают на то, что этот человек жил один, у него здесь не было семьи. Он был ветераном Сухопутных сил, его с честью проводили в отставку в 1999 году", — сказал Демингс.

Он отметил, что по свидетельству очевидцев, нападавший застрелился прямо перед появлением сотрудников правоохранительных органов.

"Три четверти свидетелей говорят, что инцидент продолжался не более пяти минут, остальные утверждают, что не более двух минут", — добавил шериф.

Он также отметил, что стрелок выпустил из офиса молодую девушку, которая работала там на временной должности.