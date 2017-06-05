Путин и Эрдоган обсудили ход восстановления экономических связей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили успешный ход работы по полному восстановлению экономических связей Москвы и Анкары, а также реализацию "Турецкого потока", сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивались также отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимной отмене ограничений. В минувшую пятницу правительство РФ отменило запрет на поставки всех турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхозназдора все еще действуют.