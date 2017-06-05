Подозрительный предмет в центре Лондона оказался не опасен

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что инцидент в центре британской столицы, в связи с которым полицейские перекрыли одну из улиц, исчерпан.

"Инцидент на улице Babmaes исчерпан", — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция перекрыла улицу в центральной части британской столицы из-за обнаружения бесхозного предмета.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.