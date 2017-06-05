Катарский кризис может привести к оттоку капитала из страны, заявил эксперт

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости, Юлия Троицкая. Прекращение отношений между Катаром и соседними странами не скажется на экономике стран Персидского залива, но сильно повлияет на экономику Катара и может вызвать кризис доверия к катарским банкам, считает эмиратский эксперт по экономическим вопросам, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении с ним всякого сообщения.

"Катар — не государство-производитель, оно государство-импортер, причем до 40% товаров он импортирует из соседней Саудовской Аравии, которая оказывает существенную экономическую поддержку Катару, поэтому решение стран региона устроить блокаду Катару — очень серьезный удар по его экономике. Прежде всего, это отразится на ценах на товары в Катаре, они могут увеличиться вдвое, из-за чего сильно вырастет и инфляция. Крупный бизнес может потерять доверие к катарским банкам и начать вывод капитала из страны", — сказал он в интервью РИА Новости.

Он заметил, что на начало сильного кризиса в экономике Катара указывает рекордное падение фондового рынка Катара, зафиксированное в понедельник после объявления о разрыве дипотношений арабских стран с этим государством. "Такого падения фондового рынка Катара не было с момента мирового кризиса 2008 года", — напомнил аль-Джавабара.

При этом эксперт не считает, что текущие события ослабят катарский риал, который является одной из самых стабильных валют в мире и курс которого привязан к американскому доллару. "Может быть небольшое падение катарской валюты в Саудовской Аравии или ОАЭ, но даже в регионе оно не будет значительным", — полагает он.

Кроме того, аль-Джавабара убежден, что осложнение отношений между арабскими странами и Катаром не окажет существенного влияния на цены на нефть даже в случае выхода Дохи из договоренности по сокращению добычи нефти между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. "Доля добычи нефти Катаром не настолько существенна, чтобы это могло вызвать заметные колебания на рынке нефти", — отметил эксперт.