США
5.065 июня20:09МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

«Не мешают, и на том спасибо»: житель Южной Осетии изобрел свой сорт виски

19:4605.06.2017
0390
© Sputnik / Фатима ПлиеваПроизводитель виски из Южной Осетии Тенгиз ГагиевПроизводитель виски из Южной Осетии Тенгиз Гагиев
© Sputnik / Фатима Плиева

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Житель Южной Осетии уже три года производит в республике экологически чистый виски по шотландскому рецепту, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Житель небольшого югоосетинского города Квайса Тенгиз Гагиев уже три года старается изготовить безупречный виски под брендом Южной Осетии. Небольшими партиями он выпускает напиток под названием "Квайса золотая".

Свое маленькое производство Тенгиз открыл на берегу реки. Он мечтает привить жителям Южной Осетии культуру потребления виски. Энтузиаст подчеркивает, что этот напиток нельзя пить литрами, и что он не подходит для тех, кто не знает меры.

Для создания идеального виски, Тенгиз перелопатил огромное количество специальной литературы и сделал немало пробных вариантов.

Осетинский производитель старается улучшить каждую новую партию. Последняя даже прошла лабораторную экспертизу, которая не обнаружила в составе осетинского виски никаких вредных веществ.

"Мой виски усваивается организмом на 100 процентов. Такие свойства есть лишь у натурального вина. Кроме того, от моего виски нельзя сильно опьянеть, а эффект проходит через 2-3 часа без каких-либо последствий и перегара", — уверяет Тенгиз.

Свой разливочный цех Тенгиз построил сам, а часть оборудования он переделал из агрегатов, не предназначенных для производства алкоголя. Все, что ему необходимо для выпуска напитка, он сделал своими руками. Гагиев не стремится расширять производство, поэтому не делает секрета из своих рецептов, заботясь лишь о качестве своего продукта. Для этого Тенгиз изучил историю производства виски в Шотландии.

© Sputnik / Фатима ПлиеваВиски по-осетински
© Sputnik / Фатима Плиева
Виски по-осетински

"Шотландия была бедной страной, когда там начали производить виски. Поэтому производители покупали во Франции дубовые бочки, которые через пять лет считались непригодными. Такая бочка придавала виски особый вкус. Я тоже так попробовал, но у нас в вино добавляют сахар, а это меняет свойства бочки и влияет на вкус", — поясняет Тенгиз.

По его словам, виски "Квайса золотая" получается из местной пшеницы и воды, дубовой бочки, домашней водки тройной дистилляции и месячного труда.

У напитка уже появились любители не только на юге, но и на севере Осетии. Они преподносят виски в красивой упаковке в качестве презентов, а в популярных кафе Цхинвала осетинский виски представлен среди лучших мировых брендов.

© Sputnik / Фатима ПлиеваПроизводство виски по-осетински
© Sputnik / Фатима Плиева
Производство виски по-осетински

"Я не стремлюсь сделать большой бизнес, хочу лишь делать напиток лучше и лучше. Те, кто знает толк, привозят виски из-за границы, а мой напиток изо дня в день становится все ближе к идеалу", — говорит Тенгиз.

Литр виски "Квайса золотая" стоит триста рублей, в специальной упаковке цена значительно дороже.

"Жизнь не стоит на месте, и мы должны поспевать за временем. Домашняя водка, конечно, лучше чем то, что продают в магазине, но и она не без вредных свойств. Первак в производстве виски считается почти ядом, а у нас — наоборот — лучшей частью. Хотя он по вкусу и напоминает чуть ли не ацетон", — сравнивает производитель.

Работа в цехе Тенгиза почти никогда не прекращается. На своем производстве он единственный работник — это ответственное занятие энтузиаст не может доверить никому другому.

© Sputnik / Фатима ПлиеваПроизводитель виски из Южной Осетии Тенгиз Гагиев
© Sputnik / Фатима Плиева
Производитель виски из Южной Осетии Тенгиз Гагиев

Зерно он выращивает при температуре 27 градусов, а потом перемалывает на своей маленькой мельнице. Брожение происходит при еще более высокой температуре.

Через несколько дней Тенгиз выпустит новую партию виски. Для своего производства он не хочет брать ни кредит и не ждет какой-либо другой помощи — благодарен и за то, что ему не вставляют палки в колеса.

"Люди отучились работать. Я на своем производстве тружусь один, ничего ни от кого не требую. Мне не мешают — и на том спасибо", — говорит Тенгиз.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена