«Не мешают, и на том спасибо»: житель Южной Осетии изобрел свой сорт виски

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Житель Южной Осетии уже три года производит в республике экологически чистый виски по шотландскому рецепту, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Житель небольшого югоосетинского города Квайса Тенгиз Гагиев уже три года старается изготовить безупречный виски под брендом Южной Осетии. Небольшими партиями он выпускает напиток под названием "Квайса золотая".

Свое маленькое производство Тенгиз открыл на берегу реки. Он мечтает привить жителям Южной Осетии культуру потребления виски. Энтузиаст подчеркивает, что этот напиток нельзя пить литрами, и что он не подходит для тех, кто не знает меры.

Для создания идеального виски, Тенгиз перелопатил огромное количество специальной литературы и сделал немало пробных вариантов.

Осетинский производитель старается улучшить каждую новую партию. Последняя даже прошла лабораторную экспертизу, которая не обнаружила в составе осетинского виски никаких вредных веществ.

"Мой виски усваивается организмом на 100 процентов. Такие свойства есть лишь у натурального вина. Кроме того, от моего виски нельзя сильно опьянеть, а эффект проходит через 2-3 часа без каких-либо последствий и перегара", — уверяет Тенгиз.

Свой разливочный цех Тенгиз построил сам, а часть оборудования он переделал из агрегатов, не предназначенных для производства алкоголя. Все, что ему необходимо для выпуска напитка, он сделал своими руками. Гагиев не стремится расширять производство, поэтому не делает секрета из своих рецептов, заботясь лишь о качестве своего продукта. Для этого Тенгиз изучил историю производства виски в Шотландии.

© Sputnik / Фатима Плиева Виски по-осетински © Sputnik / Фатима Плиева Виски по-осетински

"Шотландия была бедной страной, когда там начали производить виски. Поэтому производители покупали во Франции дубовые бочки, которые через пять лет считались непригодными. Такая бочка придавала виски особый вкус. Я тоже так попробовал, но у нас в вино добавляют сахар, а это меняет свойства бочки и влияет на вкус", — поясняет Тенгиз.

По его словам, виски "Квайса золотая" получается из местной пшеницы и воды, дубовой бочки, домашней водки тройной дистилляции и месячного труда.

У напитка уже появились любители не только на юге, но и на севере Осетии. Они преподносят виски в красивой упаковке в качестве презентов, а в популярных кафе Цхинвала осетинский виски представлен среди лучших мировых брендов.

© Sputnik / Фатима Плиева Производство виски по-осетински © Sputnik / Фатима Плиева Производство виски по-осетински

"Я не стремлюсь сделать большой бизнес, хочу лишь делать напиток лучше и лучше. Те, кто знает толк, привозят виски из-за границы, а мой напиток изо дня в день становится все ближе к идеалу", — говорит Тенгиз.

Литр виски "Квайса золотая" стоит триста рублей, в специальной упаковке цена значительно дороже.

"Жизнь не стоит на месте, и мы должны поспевать за временем. Домашняя водка, конечно, лучше чем то, что продают в магазине, но и она не без вредных свойств. Первак в производстве виски считается почти ядом, а у нас — наоборот — лучшей частью. Хотя он по вкусу и напоминает чуть ли не ацетон", — сравнивает производитель.

Работа в цехе Тенгиза почти никогда не прекращается. На своем производстве он единственный работник — это ответственное занятие энтузиаст не может доверить никому другому.

© Sputnik / Фатима Плиева Производитель виски из Южной Осетии Тенгиз Гагиев © Sputnik / Фатима Плиева Производитель виски из Южной Осетии Тенгиз Гагиев

Зерно он выращивает при температуре 27 градусов, а потом перемалывает на своей маленькой мельнице. Брожение происходит при еще более высокой температуре.

Через несколько дней Тенгиз выпустит новую партию виски. Для своего производства он не хочет брать ни кредит и не ждет какой-либо другой помощи — благодарен и за то, что ему не вставляют палки в колеса.

"Люди отучились работать. Я на своем производстве тружусь один, ничего ни от кого не требую. Мне не мешают — и на том спасибо", — говорит Тенгиз.