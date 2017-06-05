Суд узнал у вдовы Перепиличного рецепт щей, которые перед смертью ел ее муж

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Вдову российского бизнесмена Александра Перепиличного Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в понедельник подробно допросил, как именно она готовила суп, который ел ее супруг, скончавшийся, предположительно, от отравления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сорокачетырехлетний предприниматель скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. В июне 2013 года полиция объявила, что подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного нет. Однако в 2014 году во время аутопсии в желудке скончавшегося было обнаружено присутствие ядовитой субстанции. На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. Известно, что накануне смерти Перепиличный ел щавелевый суп, и растительный яд мог попасть в организм умершего со щавелем.

По словам вдовы Т. (ее полное имя в суде не называется, однако британские журналисты утверждают, что ее зовут Татьяна), ее муж утром в день смерти вернулся из Парижа, куда он летал по делам. На состояние здоровья он не жаловался и выглядел, по ее словам, "абсолютно нормально". Затем он пообедал и отправился на прогулку.

Барристер (адвокат) подробно выяснял, что именно ел покойный и как это было приготовлено. Со слов вдовы, это были зеленые щи с куриным бульоном, луком, морковью и щавелем. Согласно ее показаниям, суп она готовила вместе с дочерью, а щавель купила в магазине в консервированном виде.

"В Англии щавель не продают в сыром виде. В Лондоне он продается в стеклянных банках, его можно найти в больших супермаркетах, таких как Tesco, Sainsbury's. Или его можно найти в магазине, который продает русскую еду. Сейчас уже сложно сказать, где я конкретно купила эту банку, но эти консервы у меня были в доме, я купила их какое-то время назад", — сказала вдова.

По словам вдовы, во время готовки и она, и ее дочь пробовали суп, затем во время обеда она сама немного поела. Банка со щавелем была новая. Участниками процесса дознания являются, в частности, адвокат семьи Перепиличного, страховая компания и фонд Hermitage Capital. Именно представитель фонда заявлял, что Перепиличный мог иметь связи со спецслужбами Британии.

"Дело Перепиличного" связывают с "делом Магнитского", участником дознания является фонд Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский. Известно, что Перепиличный попросил убежища в Великобритании в 2009 году после того, как дал показания против своих бывших партнеров в России в рамках дела Hermitage Capital Management.