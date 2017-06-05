Генсек ЛАГ надеется на скорейшее преодоление кризиса вокруг Катара

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт с беспокойством следит за развитием кризиса вокруг Катара и надеется, что межарабские противоречия будут преодолены, говорится в распространенном заявлении организации.

"Генсек сожалеет, что ситуация дошла до этого предела между арабскими странами… Он подтвердил, что надеется, что этот опасный кризис будет преодолен в ближайшее время во имя защиты национальной арабской безопасности от существующих вызовов", — говорится в документе.

Абуль Гейт также добавил, что готов совместно со странами-членами ЛАГ работать над преодолением противоречий и реализацией совместной деятельности, в особенности по противостоянию экстремизму и борьбе с терроризмом.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.