Генсек ЛАГ надеется на скорейшее преодоление кризиса вокруг Катара

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт с беспокойством следит за развитием кризиса вокруг Катара и надеется, что межарабские противоречия будут преодолены, говорится в распространенном заявлении организации.
Абуль Гейт также добавил, что готов совместно со странами-членами ЛАГ работать над преодолением противоречий и реализацией совместной деятельности, в особенности по противостоянию экстремизму и борьбе с терроризмом.
Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.