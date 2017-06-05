Саудовская Аравия потребовала не принимать суда под флагом Катара

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Генеральное управление портами Саудовской Аравии потребовало от компаний-портовых агентов выполнять указание об отказе принимать в портах королевства суда под флагом Катара или принадлежащие катарским компаниям, говорится в сообщении управления.

"Все агенты по морским перевозкам должны исполнять предписание об отказе принимать суда под флагом Катара или суда, принадлежащие катарским подданным и компаниям", — отмечается в сообщении.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.