СМИ: инцидент со стрельбой в Орландо не связан с терроризмом

РИА НОВОСТИ. ИНЦИДЕНТ СО СТРЕЛЬБОЙ В АМЕРИКАНСКОМ ОРЛАНДО, ГДЕ ПОГИБЛИ 5 ЧЕЛОВЕК, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, НЕ СВЯЗАН С ТЕРРОРИЗМОМ – ТВ СО ССЫЛКОЙ НА ВЛАСТИ