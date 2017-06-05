Британии нужен новый подход к борьбе с экстремизмом, считает парламентарий

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости. Властям Великобритании нужно найти новые подходы для борьбы с экстремизмом внутри страны и усиления мер безопасности, заявил РИА Новости британский парламентарий, представитель Консервативной партии Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng).

"Нам нужно попытаться изменить подход, думаю, что это может включать более эффективные меры по интеграции представителей общин. (Премьер-министр Британии) Тереза Мэй сказала, что мы были слишком толерантны по отношению к экстремизму внутри страны. Думаю, это точный комментарий", — сказал он.

По его словам, предложения лейбористов по увеличению финансирования полиции спорны. "Это спорно, особенно если смотреть на исламский экстремизм. Это менталитет. Не думаю, что только удвоение денежных средств поможет решить вопрос с мировоззрением", — добавил парламентарий.

За последние две недели в Великобритании произошли два теракта. В понедельник 22 мая взрыв прогремел во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере, в результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.