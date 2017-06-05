Британии нужен новый подход к борьбе с экстремизмом, считает парламентарий
17:3105.06.2017
(обновлено: 17:32 05.06.2017)
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ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости. Властям Великобритании нужно найти новые подходы для борьбы с экстремизмом внутри страны и усиления мер безопасности, заявил РИА Новости британский парламентарий, представитель Консервативной партии Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng).
"Нам нужно попытаться изменить подход, думаю, что это может включать более эффективные меры по интеграции представителей общин. (Премьер-министр Британии) Тереза Мэй сказала, что мы были слишком толерантны по отношению к экстремизму внутри страны. Думаю, это точный комментарий", — сказал он.
По его словам, предложения лейбористов по увеличению финансирования полиции спорны. "Это спорно, особенно если смотреть на исламский экстремизм. Это менталитет. Не думаю, что только удвоение денежных средств поможет решить вопрос с мировоззрением", — добавил парламентарий.
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За последние две недели в Великобритании произошли два теракта. В понедельник 22 мая взрыв прогремел во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере, в результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.