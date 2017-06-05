В контролируемой силовиками Авдеевке заканчивается вода, сообщили власти

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Воды в подконтрольной Киеву городе Авдеевка хватит только до утра вторника, сообщило украинское министерство по оккупированным территориям.

Перебои с водоснабжением Авдеевки возникают постоянно из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Она находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Второго июня в Минобороны ДНР сообщили, что станция обесточена в результате танкового и минометного обстрела со стороны украинских силовиков.

"Воды в резервуаре хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня. По информации СЦКК (Совместный центр по контролю и координации прекращения огня – ред.), согласования заявки на проведение ремонтных работ ожидается сегодня вечером. Госслужба по чрезвычайным ситуациям готова принять участие в разминировании", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как отмечается, во вторник с 10.00 до 15.00 жителям города будут выдавать питьевую воду.