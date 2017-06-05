В центре Манчестера произошла массовая драка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Массовая драка произошла в центре Манчестера, несколько человек получили ножевые ранения, пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, в драке участвовали около 20 человек. Инцидент произошел в квартале, где располагаются самые посещаемые городские бары: 02 Ritz Manchester, Gorilla и Blackdog Ballroom. Причины, которые привели к массовому выяснению отношений, пока уточняются.

Один из участников "побоища" арестован по обвинению в покушении на убийство, еще один в незаконном владении оружием.

Сообщается, что ножевые ранения в результате драки получили не менее двух молодых людей.

В Манчестере 22 мая произошел теракт, жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей. После этого теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о максимальном, "критическом", уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы.