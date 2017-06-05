Авиакомпания EgyptAir прекратит рейсы в Катар с 6 июня

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская авиакомпания EgyptAir в понедельник выполнит два намеченных рейса в столицу Катара Доху, а с 6 июня авиасообщение с Катаром будет остановлено, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источник в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что EgyptAir в понедельник приостановила вылет рейсов в аэропорт столицы Катара Дохи до особого распоряжения.

"Компания выполнит два рейса в столицу Катара Доху: один самолет вылетит сейчас и еще один — сегодня вечером… Компания будет исполнять решение о прекращении отношений и приостановке авиасообщения, начиная с утра вторника", — цитирует издание слова источника.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.