Британцы обиделись на статью в The New York Times о теракте в Лондоне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британцы раскритиковали газету The New York Times за статью о теракте в Лондоне.

Людей возмутила фраза "Лондонские теракты ударили по стране, которая до сих пор не может оправиться от шока после взрывов в Манчестере почти две недели назад". Их недовольство связано в первую очередь со словом reeling (пошатнувшаяся, потрясенная нация; нация, которая не может прийти в себя — ред.).

The London attacks hit a nation still reeling from the shock of the bombing in Manchester almost 2 weeks ago https://t.co/aapuMBQTmf — The New York Times (@nytimes) June 4, 2017

​Проживающий в США британский ведущий Джон Оливер в своей программе назвал оскорбительным то, как американские СМИ освещали теракт в Лондоне.

Ведущего возмутила не только статья в The New York Times, но и репортажи CNN, Fox News, в которых утверждалось, что Великобритания находится "в осаде".

По словам Оливера, страна "встревожена" и "рассерженна", но не "в осаде". Те журналисты, которые считают, что Великобритания "не может оправиться", считают ее настолько слабой, что подобные эпизоды могут поставить ее на колени. "Сама мысль об этом оскорбительна", — считает ведущий.

Он отметил, что британцы отреагировали на публикацию в The New York Times хэштегом #ThingsThatLeaveBritainReeling (Вещи, после которых Великобритания не может оправиться — ред.). В твитах с ним пользователи шутили на тему того, после чего они на самом деле не могут оправиться.

"Когда забываешь, что сделал чашку чая, а когда вспоминаешь, он уже холодный", — пишет Мэтт Кулсон.

"Когда кто-то стоит самую малость слишком близко к тебе в очереди", — пишет Ren.

"Когда американцы считают, что британцам нужно больше оружия", — пишет askyerfather.

Некоторые напрямую обратились к журналистам The New York Times и попытались объяснить им, после чего нельзя оправиться — в частности, с помощью фотографий масштабных разрушений.

"Нет, NY Times, вот после чего нельзя оправиться. Мы начнем паниковать после того, когда у нас закончится молоко к чаю".

No @nytimes, this is what "reeling" looks like.

We'll start panicking when we've no milk for our tea. #ThingsThatLeaveBritainReeling pic.twitter.com/9U7KqtaC4l — Daniel (@DannyDutch) June 4, 2017

​На статью отреагировала даже писательница Джоан Роулинг. "Головорезы, выкосившие невинных людей, были бы рады думать, что Великобритания не может оправиться, но это не так. Не путайте горе с нехваткой мужества", — написала она в Twitter.

The thugs who mowed down innocent people would love to think of the UK 'reeling' but it isn't. Don't confuse grief with lack of courage. https://t.co/9MEUfPLnkv — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 4, 2017

​Вечером 3 июня автомобиль въехал в людей на Лондонском мосту. После этого из него вышли три террориста с ножами, которые стали нападать на людей. Все трое были застрелены полицией. В результате теракта семь человек погибли, 48 ранены. Состояние 18 пострадавших остается критическим.