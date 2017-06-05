Эрдоган встретился с главой МИД Германии

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял главу МИД Германии Зигмара Габриэля, который находится в Анкаре с визитом, передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что встреча прошла в президентском дворце за закрытыми дверями и длилась около часа.

Ранее в понедельник Габриэль провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по окончании которых было объявлено о том, что Анкара пока не дает согласия на посещения немецкими депутатами авиабазы "Инджирлик". Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с Габриэлем, сославшись на плотный рабочий график.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).