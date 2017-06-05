Тема разрыва отношений с Катаром стала самой популярной в социальных сетях

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Разрыв рядом стран дипотношений между Катаром стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях; соответствующий хэштег утром в понедельник вошел в тройку наиболее популярных меток среди пользователей микроблога Twitter во всем мире, передают саудовские СМИ.

Arab Countries have imposed a Muslim Ban on #Qatar

Could it be that Trump's Travel Ban was NEVER a Muslim Ban but ALWAYS a Terrorist Ban!!! — Feisty☀️Floridian (@peddoc63) 5 июня 2017 г.

Отмечается, что пользователи социальной сети Facebook чаще всего делают запросы о запрете на полеты национальной авиакомпании Катара Qatar Airways, который в своем воздушном пространстве ввели Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. Интересует пользователей Facebook и предписания для подданных этих трех стран покинуть территорию эмирата.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).