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В мире

Как Черногория стала членом НАТО и при чем здесь "русский заговор"

16:4805.06.2017
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© REUTERS / StringerАкция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Веселов. В понедельник, 5 июня, Черногория официально вступает в НАТО. Соответствующая церемония состоится в здании Государственного департамента США. "На церемонии заместитель госсекретаря Томас Шеннон примет документ о вступлении Черногории в НАТО. Черногорский премьер-министр Душко Маркович официально представит этот документ", — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. В церемонии также примет участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Уже 7 июня флаг Черногории будет торжественно поднят перед зданием новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Таким образом, Черногория станет 29-м членом альянса.

© REUTERS / Stevo VasiljevicГлава правительства Черногории Душко Маркович во время выступления в парламенте
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Глава правительства Черногории Душко Маркович во время выступления в парламенте

Место Черногории в Североатлантическом альянсе

Напомним, что на прошедшем недавно в Брюсселе саммите НАТО премьер-министр Черногории Душко Маркович уже присутствовал в качестве наблюдателя. Во время осмотра нового здания НАТО президент США Дональд Трамп демонстративно и нарочито небрежно оттолкнул Марковича, чтобы занять место в первом ряду перед телевизионными камерами и фотографами. "Трамп подтолкнул другого лидера НАТО", — иронизировали в соцсетях.

"На самом деле сначала я даже не обратил на это внимания. Это всего лишь безобидная ситуация. Никак иначе я это не воспринимаю", — пытался сгладить ситуацию Маркович. Трамп на произошедшее предпочел никак не реагировать.

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© Ruptly
Трамп оттолкнул премьера Черногории на экскурсии по штаб-квартире НАТО

С чисто военной точки зрения Черногория НАТО никак не усилит. Возможности этой страны выглядят даже несколько комично. Численность Вооруженных сил Черногории — чуть больше двух тысяч человек. В составе ВМФ — два легких корабля и два катера, в составе ВВС — с десяток транспортных вертолетов Sud-Aviation Gazelle.

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer
Черногория будет ежегодно вносить в бюджет НАТО 450 тысяч евро
Но при этом политические возможности Черногории для альянса выглядят внушительно. Во-первых, вступление в НАТО сделает невозможным воссоединение этой страны с Сербией (до 2006 года существовал Государственный союз Сербии и Черногории). Во-вторых, вхождение в НАТО станет своеобразным "пробным шаром" — следом в альянс будут тянуть саму Сербию, которая пока стоит на относительно пророссийских позициях. В-третьих, в распоряжение НАТО, а не Москвы, попадают все старые черногорские военно-морские базы на Адриатике.

Препятствие на пути этих планов — настроения самих черногорцев. Результаты соцопросов мая прошлого года показывали, что 54% жителей Черногории выступают против такого вступления, поддерживают его только 46%. Другие соцопросы показывали незначительный перевес сторонников НАТО. Общественное мнение было разделено почти поровну и опасно балансировало. Чтобы убедить и население, и элиту страны в необходимости вступить в альянс, требовался дополнительный аргумент.

© AP Photo / Risto BozovicПротест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице
© AP Photo / Risto Bozovic
Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице

Утром — заговор, вечером — в НАТО

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Балканский шпионский триллер: Черногория, заговор, Россия
Вхождению Черногории в НАТО предшествовал "государственный заговор", который якобы должен был состояться в октябре 2016-го — во время парламентских выборов. По версии черногорской прокуратуры, заговорщики планировали штурм здания парламента, уличные бои с полицией, убийства демонстрантов (чтобы потом в этих убийствах обвинить правительство), а также физическую ликвидацию лидера правящей Демократической партии социалистов и тогдашнего премьера Мило Джукановича. Главу черногорского кабинета министров должен был застрелить снайпер. В причастности к заговору обвинили не только черногорских оппозиционеров, но также неких сербских и русских националистов.

Более того, спецпрокурор Черногории Миливое Катнич в эфире телеканала TV Prva заявил, что к заговору будто бы причастны некие "государственные органы России". Обвинение прозвучали очень громко, а вот с доказательствами было хуже. Так, в качестве "доказательства" следователи, например, опубликовали видеозапись с рядами изъятых кастетов, мотков колючей проволоки, квадрокоптером и амуницией. Ключевым свидетелем стал некто Александр Синджелич. Он же — руководитель заговора. Синджелич признал вину и заключил сделку со следствием: даже в том случае, если суд признает его виновным, он вправе рассчитывать на самое минимальное и даже условное наказание.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, Синджелич — бывший уголовник, провокатор и, вероятно, платный полицейский агент, который специально в самых разных местах и с самыми разными людьми вел разговоры о "госперевороте", а потом эти свои разговоры выдал за план подготовки восстания. Характерная деталь: Синджелич сам сдался правоохранительным органам Черногории.

Вовремя раскрытый "заговор" — аккурат накануне решения о вступлении в альянс — позволил черногорским политикам говорить о "московской угрозе" и искать защиту в НАТО. Глава МИД страны Срджан Дарманович заявил, что Россия "вмешалась в наши внутренние дела" и именно поэтому Черногория "решила вступить в НАТО".

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НАТО: история расширения

 

 

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