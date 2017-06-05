Катар попросил своих подданных покинуть ОАЭ в течение 14 дней

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. МИД Катара просит своих подданных выполнить указание эмиратских властей и покинуть территорию ОАЭ в течение 14 дней, сообщается на сайте катарского посольства.

"Подданным Катара следует покинуть Объединенные Арабские Эмираты в течение 14 дней, как предписано властями ОАЭ", — отмечается в сообщении.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

Эмиратские власти попросили подданных Катара покинуть территорию ОАЭ в течение двух недель. До этого подданные Катара могли путешествовать в ОАЭ при наличии только удостоверения личности, которое используется внутри страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России