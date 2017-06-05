Ребенок, пострадавший при обстреле Донецка, находится в тяжелом состоянии

Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Ребенок, получивший ранения в результате обстрела Петровского района Донецка накануне вечером, все еще находится в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что в воскресенье в результате обстрела Петровского района Донецка погибла женщина, ее сын получил ранения.

"Ребенок был доставлен в больницу с ранениями брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Важно сказать, что мальчик после гибели мамы остался сиротой, так как ранее за освобождение Донбасса погиб его отец", — заявил Басурин.