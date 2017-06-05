В Турции рассказали о расследовании дела задержанного немецкого журналиста

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Расследование Анкарой дела немецкого журналиста Дениза Юджеля связано не со свободой слова, а с обвинениями в терроризме, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, который находится в Анкаре с визитом.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, после чего в адрес ФРГ из Турции начались сравнения с эпохой национал-социализма.

"Независимое расследование по Юджелю ведется не по статье "свобода слова", а по статье "терроризм". Мы оказываем поддержку консульским представителям для доступа к Юджелю. Такой же порядок существует и для граждан других стран. Иностранные разведки начали использовать журналистов как агентов. Недавно один иностранный журналист сфотографировал военные базы в Турции и передал их в Ирак. Когда происходят такие вещи, не нужно говорить, что преследуются журналисты. Здесь действует юстиция", — сказал Чавушоглу.