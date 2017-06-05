В Турции рассказали о расследовании дела задержанного немецкого журналиста

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Расследование Анкарой дела немецкого журналиста Дениза Юджеля связано не со свободой слова, а с обвинениями в терроризме, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, который находится в Анкаре с визитом.
В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, после чего в адрес ФРГ из Турции начались сравнения с эпохой национал-социализма.