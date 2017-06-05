Мальдивы объяснили решение о разрыве дипотношений с Катаром

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. МИД Мальдивской Республики объяснил разрыв дипломатических отношений с Катаром неприятием деятельности, поощряющей терроризм и экстремизм.
"Мальдивы подтверждают свою приверженности работать со странами, которые продвигают мир, стабильность и демонстрируют солидарность в борьбе с терроризмом", — добавили в МИД.
Мальдивы установили дипломатические отношения с Катаром 26 мая 1984 года.
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России