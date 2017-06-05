Мальдивы объяснили решение о разрыве дипотношений с Катаром

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. МИД Мальдивской Республики объяснил разрыв дипломатических отношений с Катаром неприятием деятельности, поощряющей терроризм и экстремизм.

"Правительство Мальдив приняло решение прекратить дипломатические отношения с Катаром начиная с сегодняшнего дня. Мальдивы приняли такое решение из-за строгого неприятия активности, поощряющей терроризм и экстремизм", — говорится в заявлении МИД страны.

"Мальдивы подтверждают свою приверженности работать со странами, которые продвигают мир, стабильность и демонстрируют солидарность в борьбе с терроризмом", — добавили в МИД.

Мальдивы установили дипломатические отношения с Катаром 26 мая 1984 года.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России