Литва утверждает, что ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ

ВИЛЬНЮС, 5 июн — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в Прибалтике миссию воздушной полиции, с 29 мая по 4 июня два раза сопроводили российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, заявили в пресс-службе министерства обороны Литвы.

По данным ведомства, 30 мая истребители ВВС НАТО сопроводили Ил-20, который направлялся из Калининградской области в материковую часть России. "Самолет Ил-20 летел согласно предоставленному заранее плану полета, при поддержке связи с центром управления полетами, однако радиолокационные автоответчики были отключены", — утверждают в министерстве.

По их информации, 3 июня истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили в международном воздушном пространстве российские самолеты Ан-26 и Су-27, летевшие из материковой части страны в Калининградскую область.

"Экипаж Ан-26 связь с центром управления полетами поддерживал, самолет летел согласно предоставленному заранее плану полета, радиолокационные автоответчики были включены. Су-27 выполнял полет без предоставленного заранее плана полета, радиолокационные автоответчики были отключены, связь с центром управления полетами не поддерживалась", — заявили в литовском Минобороны.

Миссию воздушной полиции в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС страны выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.