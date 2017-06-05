Беженец, убивший ребенка в Баварии, находился под наблюдением полиции

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Беженец из Афганистана, который напал на мать с пятилетним ребенком в Германии, был рецидивистом и носил электронный браслет, так как находился под наблюдением полиции, сообщили в понедельник баварские правоохранители.

Ранее в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария 41-летний выходец из Баварии взял в заложники пятилетнего мальчика. Злоумышленник успел нанести ребенку тяжелейшие ранения ножом до того, как полиция успела вмешаться и застрелить мужчину. Также злоумышленник успел ранить мать мальчика. Второй ребенок, который находился на месте происшествия, не пострадал. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего. По данным местных СМИ, погибший мальчик и его мать — граждане России. Эта информация в настоящее время проверяется российским посольством в Берлине.

В сообщении полиции поясняется, что "41-летний преступник был осужден в октябре 2009 года земельным судом Мюнхен-1 по статье о поджоге на 5 лет 10 месяцев, вышел на свободу в январе 2015 года". "После освобождения из заключения он проживал в приюте для беженцев в Арншванге и находился в связи с осуждением за поджог под наблюдением… по решению суда, мог передвигаться только в районе избранного ему приюта для беженцев. Для контроля над ограничением в передвижении он носил электронный прибор, определяющий местоположение ("электронный ножной браслет")", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Баварии.

По данным правоохранителей, преступник нарушал требования об ограничении передвижения, в феврале 2016 года он был оштрафован за это решением суда.