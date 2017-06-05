Главы МИД РФ и Белоруссии договорились координировать взаимодействие с НАТО

Владимир Макей на открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь

Владимир Макей на открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он и его белорусский коллега Владимир Макей договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений двух государств с НАТО.

"Мы выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности Североатлантического альянса на его так называемом восточном фланге", — сказал Лавров пресс-конференции по итогам переговоров.

Он отметил, что эта деятельность подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает угрозы безопасности двух государства.

"Договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о конкретных направлениях контактов с альянсом, в том числе в рамках ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", — подчеркнул глава МИД РФ.