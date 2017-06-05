Французский сенатор рассказал о влиянии ситуации с беженцами на Европу

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Французский сенатор, зампред группы дружбы России и Франции Жан-Ив Леконт полагает, что ситуация с сирийскими беженцами ставит под угрозу нормальное функционирование Европы.

В ходе встречи в Совете Федерации РФ он напомнил о "сирийском кризисе, который ставит под большой вопрос нашу безопасность". Сенатор пояснил, что в этом вопросе все взаимосвязано "с потоком мигрантов — это гуманитарный кризис, катастрофа… все эти ситуации ставят под угрозу нормальное функционирование Европы".

Леконт полагает, что "мы должны придать новый импульс шенгенской зоне".

"Война, которая идёт с 2011 года (в Сирии), только дестабилизирует ситуацию в регионе", — добавил он.

Сенатор отметил, что у Москвы и Парижа много тем, представляющих взаимный интерес. "Речь идёт обо всех вопросах, связанных с Ближним Востоком… По Ираку у нас схожая точка зрения… Я даже готов признать, насколько было неправильно не работать совместно (с Россией – ред.) по Ливии", — сказал Леконт.