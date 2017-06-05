Во Франции призвали сотрудничать с Россией по климатическому соглашению

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с ЕС в области реализации Парижского соглашения по климату, считает французский сенатор, зампред группы дружбы России и Франции Жан-Ив Леконт.

Говоря об отношениях России с ЕС в ходе встречи в Совете Федерации сенатор посетовал, что иногда в дискуссиях с россиянами он слышит заявления о том, что Евросоюз не является независимым от США. "Есть одна тема, где у нас (ЕС и США) совсем разные точки зрения — тема Парижского соглашения", — сказал он.

"Здесь нам нужна ваша помощь, чтобы защищать Парижское соглашение… Это та тематика, где РФ может не бояться работать с ЕС — по климату", — подчеркнул Леконт. Он пояснил, что, если "США вышли из соглашения, нам придется прилагать больше усилий… чтобы все обязательства быстрее выполнялись".

Леконт добавил, что для России данное соглашение также значимо, поскольку РФ — индустриальная страна, и для нее актуальна проблема выхлопов углекислого газа.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.