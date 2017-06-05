Ближайшие полтора года станут ключевыми для Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ближайшие полтора года станут ключевыми для президента США Дональда Трампа, потеря республиканцами мест в конгрессе в результате промежуточных выборов в 2018 году может стать самым серьезным поражением нынешнего американского лидера, считает глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне политолог Николай Злобин.

Промежуточные выборы в США пройдут осенью 2018 года. В этот день переизберут всех 435 депутатов палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также ряд губернаторов.

Злобин уверен, что следующие полтора года будут "крайне важными" для американского лидера. В настоящее время, по словам политолога, Трампу не удается отменить реформу здравоохранения Obamacare, он испытывает проблемы с продвижением своей реформы налогообложения, а также нового бюджета со значительными сокращениями.

"Эти три битвы ему предстоит проводить. И если ему не удастся их выиграть и если он потерпит неудачу на промежуточных выборах, то будем считать, что Трамп как политик не был успешен, по крайней мере, в своей первый политический срок. Если ему это удастся, то тогда будет совсем другая ситуация", — сказал эксперт в ходе презентации в МИА "Россия сегодня" своей книги "Кто есть кто в команде Трампа?".

Таким образом, потеря мест республиканцами в ходе выборов в конгресс "будет самым серьезным поражением Трампа", полагает Злобин.