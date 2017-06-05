Катар не предпринял никаких мер в отношении египтян, работающих в стране

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египтяне, живущие и работающие в Катаре, пока не почувствовали на себе какого-либо влияния от разрыва дипотношений между Каиром и Дохой, заявила госминистр по вопросам египетских диаспор за рубежом Набиля Макрам, сообщает сайт газеты "Аль-Масри аль-Йоум".

"Я связалась с главой египетской диаспоры в Дохе Мухаммедом аль-Ираки… Он уведомил меня, что никаких мер в отношении египетских резидентов катарские власти не предпринимали, никто не уведомлял египетских работников о прекращении с ними трудовых отношений", — цитирует издание слова министра.

Она также добавила, что изучается возможность возвращения желающих этого граждан Египта из Катара в Каир через авиакомпании стран, не прервавших отношения и авиасообщение с Дохой.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии и Йемена также впоследствии заявили о разрыве отношений с Катаром. Авиакомпании стран Персидского залива объявили о приостановке авиасообщения с Катаром, египетская авиакомпания EgyptAir также приостановила рейсы в Доху до особого распоряжения.

В Катаре проживают и работают сотни тысяч граждан Египта.