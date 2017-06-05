В Белоруссии двух фигурантов дела о беспорядках выпустили из СИЗО

МИНСК, 5 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Еще двое фигурантов дела о подготовке к участию в массовых беспорядках в Белоруссии вышли на свободу из СИЗО, оба отпущены под подписку о невыезде, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"Еще двое фигурантов дела "о подготовке массовых беспорядков" на свободе. Член социал-демократической партии Сергей Кунцевич и художник-дизайнер Андрей Белявский освобождены из следственных изоляторов под подписку о невыезде", — говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что оба отпущены из СИЗО 2 июня.
Таким образом, отмечается в сообщении, "под стражей остаются 14 человек, которые проходят по двум уголовных делам, возбужденных по ч.3 статьи 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и по статье 287 (создание незаконного вооруженного формирования)". При этом подчеркивается, что Кунцевич не проходил по делу о незаконном вооруженном формировании.