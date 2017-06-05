В Белоруссии двух фигурантов дела о беспорядках выпустили из СИЗО

МИНСК, 5 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Еще двое фигурантов дела о подготовке к участию в массовых беспорядках в Белоруссии вышли на свободу из СИЗО, оба отпущены под подписку о невыезде, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Большинству из задержанных предъявили обвинение по статье "Создание незаконного вооруженного формирования". СМИ сообщали как о новых задержаниях по этому делу, так и об отпущенных из СИЗО фигурантах. КГБ не комментирует ход расследования дела.

"Еще двое фигурантов дела "о подготовке массовых беспорядков" на свободе. Член социал-демократической партии Сергей Кунцевич и художник-дизайнер Андрей Белявский освобождены из следственных изоляторов под подписку о невыезде", — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что оба отпущены из СИЗО 2 июня.

Таким образом, отмечается в сообщении, "под стражей остаются 14 человек, которые проходят по двум уголовных делам, возбужденных по ч.3 статьи 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и по статье 287 (создание незаконного вооруженного формирования)". При этом подчеркивается, что Кунцевич не проходил по делу о незаконном вооруженном формировании.