США передали Филиппинам оружие для ведения контртеррористических операций

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США передали Филиппинам сотни единиц оружия, которые будут использоваться для борьбы с боевиками-исламистами на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление американского посольства на Филиппинах.

"Оборудование увеличит возможности корпуса морской пехоты Филиппин и поможет (войскам – ред.), которые активно участвуют в контртеррористических операциях на юге Филиппин", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Оружие было передано филиппинским военным в понедельник и включает в себя гранатометы, пулеметы и винтовки.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

В МИД РФ заявили, что в тех районах Филиппин, где продолжаются столкновения армии и исламистов, россиян нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России