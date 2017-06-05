СМИ сообщили об исчезновении австралийки после теракта в Лондоне

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гражданка Австралии пропала без вести после теракта в Лондоне, сообщает газета Herald Sun со ссылкой на окружение 21-летней девушки.

Сообщается, что Сару Зеленак (Sara Zelenak) из австралийского Брисбейна в последний раз видели на лондонском мосту во время произошедшего вечером 3 июня нападения.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Лондоне пострадали три австралийца.

"Ее последний раз видели на мосту, где она стала свидетелем нападения, затем друзья потеряли ее из виду. Ее телефон не отвечал, теперь у него разрядилась батарея", — цитирует издание сообщение, оставленное в Facebook одним из знакомых семьи девушки.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.