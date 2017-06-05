Косачев заявил, что ситуация с Катаром не дойдет до серьезного обострения

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. До серьезного обострения на Ближнем Востоке дело не дойдет: "погоду" в регионе делают отнюдь не отношения арабских стран с Катаром, и все решается не на этом треке, заявил РИА Новости в понедельник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Решение разорвать дипломатические отношения с Катаром пять арабских государств объясняют тем, что Доха поддерживает такие террористические организации, как "Братья-мусульмане". Такое решительное единодушие в проблемах противостояния терроризму можно было бы только приветствовать, если бы оно было последовательным, неизбирательным, и искренним", — сказал сенатор.

Однако говорить о том, что исключительно Катар поддерживает боевиков, и никто из разорвавших с ним отношений не замешан в таких же связях, было бы большой натяжкой, добавил Косачев.

При этом проблемы в отношениях арабских стран начались с появления на сайте государственного катарского информагентства комментариев от имени эмира Катара о поддержке Ирана и "Хезболлы", напомнил парламентарий.

"Хотя далее последовали официальные разъяснения, что сайт агентства был взломан и комментарии — фальшивка, однако, судя по всему, в соседних странах этому не очень поверили и настаивали, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру. В этом контексте официальная антитеррористическая версия выглядит уже не столь убедительной", — сказал политик.

По его словам, не совсем понятно, в какой мере этом связано с позицией США и недавним вояжем президента Дональда Трампа на Ближний Восток, отметил парламентарий, добавив, что на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре находится около 10 тысяч американских военнослужащих, и "Вашингтон явно не заинтересован в "изгоизации" Дохи".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже призвал всех "сесть вместе за стол переговоров и устранить разногласия", выразив готовность помочь сохранить единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Однако вполне возможно, инициаторы разрыва дипотношений с Катаром как раз хотят продемонстрировать Вашингтону свою решимость в реализации его планов по формированию антитеррористической коалиции, совместив "полезное с приятным" — подставив впавший в местную немилость Катар", — считает Косачев.

"Думаю, однако, до серьезного обострения дело не дойдет. "Погоду" в регионе делают отнюдь не отношения арабских странах с Катаром и все решается не на этом треке", — заключил председатель комитета СФ.