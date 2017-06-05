Польская оппозиция потребует отставки главы МВД

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" потребует отставки министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака, сообщил журналистам в понедельник депутат партии Марчин Кервиньский.

"Я думаю, что в ближайшие несколько дней будет сделано такое заявление", — сказал Кервиньский.

На вопрос о причинах такого требования депутат ответил, что в правительстве Польши есть несколько министров, в отношении которых "не нужно беспокоиться" об обосновании отставки. "Здесь каждый день приносит новые аргументы, чтобы от этих господ в правительстве просто избавиться", — сказал парламентарий.

В качестве одного из примеров он привел гибель жителя Нижней Силезии Игоря Страховяка, который в 2016 году скончался после задержания полицией. Смерть задержанного недавно вновь начали активно обсуждать в Польше после того как выяснилось, что в отношении Страховяка уже в полицейском участке применяли электрошокер, несмотря на то, что он был закован в наручники, что противоречит правилам.

"Видно, что в полиции царит полный хаос, полный беспорядок, а лицами этого хаоса являются господа (заместитель министра внутренних дел Ярослав) Желиньский и Блащак, и, как таковые, они должны из министерства просто уйти. Поляки не имеют права чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока эти двое джентльменов на своих должностях", — заявил Кервиньский.