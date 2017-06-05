В Белоруссии пообещали сделать учения "Запад" максимально открытыми

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Совместные российско-белорусские военные учения будут "Запад-2017" будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдателей, опасения западных стран неуместны, заявил в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

"Обсудим наши подходы к взаимодействию с НАТО с акцентом на вопросы двухсторонней координации. Наряду с мониторингом обстановки мы вынуждены задействовать средства и потенциал по соразмерным шагам по укреплению координации. Само собой разумеется, что мы не пренебрегаем и оборонным элементом для поддержания безопасности, включая военное сотрудничество с Россией", — сказал Макей в ходе совместного заседания министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Макей назвал "неуместными и демонстративными" опасения западных стран из-за проведения совместных с РФ военных учений. "Хочу ещё раз подчеркнуть, что они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдения", — заявил глава белорусского МИД.

Перед заседанием совместной коллегии министр иностранных дел России Сергей Лавров и Макей открыли в особняке МИД РФ выставку, посвящённую 25-летию дипломатических отношений между странами.