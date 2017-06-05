Кузнецова пообещала помочь семье убитого в Баварии мальчика

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова направила запрос на имя Генерального консула РФ в Мюнхене, чтобы уточнить информацию об убитом в лагере для беженцев в Баварии пятилетнем мальчике и его пострадавшей матери, а также ещё одном ребенке в семье.

Инцидент произошел в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария.

"Совместно с представителями росзагранучреждений в Германии выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе гражданство погибшего ребёнка и пострадавшей женщины и ее второго ребёнка, статус их пребывания на территории этой страны, состояние здоровья", — сказала Кузнецова РИА Новости.

Омбудсмен также уточнила, что сейчас уточняется информация и о том, какая необходима помощь выжившему ребёнку, возможно ли осуществить транспортировку, есть ли у семьи близкие в Германии, а также в России.

"Исходя из полученной информации, будет принят соответствующий алгоритм оказания помощи этой семье. В этой связи направлен запрос на имя Генерального консула РФ в Мюнхене", — заключила Кузнецова.

Ранее в местном лагере беженцев произошел конфликт. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, 41-летний выходец из Афганистана удерживал в заложниках пятилетнего мальчика. Злоумышленник успел нанести ребенку тяжелейшие ранения ножом до того, как полиция успела вмешаться и застрелить мужчину. Также стало известно, что злоумышленник успел ранить мать мальчика. Второй ребенок, который находился на месте происшествия, не пострадал.