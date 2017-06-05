Скотланд-Ярд разыскивает возможных сообщников лондонских террористов

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британская полиция, расследующая теракт на Лондонском мосту, пытается установить, были ли у нападавших другие сообщники, заявила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.

"Конечно, для нас очень важно попытаться понять, работали ли они с кем-то еще, был ли кто-то еще вовлечен в планирование нападения, что этому предшествовало", — заявила Дик Би-би-си

"Мы провели обыски в различных местах в восточном Лондоне и собрали большое количество криминалистического материала, мы работаем очень быстро", — добавила она. По ее словам, под стражей остаются 12 человек, личности всех нападавших установлены.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.