Китай надеется, что Катар и разорвавшие с ним связи страны наладят диалог

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром, смогут урегулировать существующие противоречия через диалог, заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы надеемся, что соответствующие страны смогут посредством диалога и консультаций уладить существующие разногласия и совместно содействовать обеспечению регионального мира и стабильности", — сказала Хуа Чуньин.

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.