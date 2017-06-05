В доме под Киевом взорвалась граната, один человек погиб

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Взрыв произошел в ночь на понедельник в пятиэтажном доме в городе Вышгород под Киевом, один человек погиб, сообщил в понедельник представитель Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

"Можем сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. На кухне мужчина, наверное, баловался с гранатой, в результате чего она взорвалась и мужчина погиб", — приводит слова Жуковича сайт телеканала "112 Украина".

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "Несчастный случай".

Жукович также прокомментировал информацию телеканала, что в результате взрыва одну женщину госпитализировали, жителей дома не эвакуировали. "Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру. О женщине ничего не известно", — сказал он.