Глава МВД Франции оценил уровень террористической угрозы в Европе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава МВД страны Жерар Коллон заявил в интервью газете Parisien на фоне субботнего теракта в Лондоне, что террористическая угроза в Европе по-прежнему остается высокой.

"Я хотел бы выразить глубокую солидарность с британским народом. Эти теракты в очередной раз демонстрируют, что угроза на нашем континенте остается чрезвычайно высокой. Чтобы ей противостоять, мобилизация наших сил безопасности — максимальна. В частности, наши службы уделяют особое внимание выявлению "слабых сигналов", указывающих на радикализацию того или иного человека или риск перехода к действиям. Это имеет важнейшее значение для предотвращения новых терактов, которые совершаются способом, соблюденным в субботу в Лондоне", — заявил Коллон.

"В ходе предвыборной кампании, (президент Франции — ред.) Эммануэль Макрон говорил, что в области контртеррористических законов было сделано очень многое. Тем не менее, он никогда не исключал применения дополнительных мер. Было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации да ограниченный срок. Это должно позволить нам принять законодательные меры, которые затем позволят выйти из него (режима ЧС — ред.)", — отметил глава МВД.

"Нет, потому что наша логика заключается не в том, чтобы перенести режим чрезвычайной ситуации в (сферу — ред.) общего права, а в том, чтобы обеспечить эффективность, сохраняя свободы наших граждан. В мире, где технологии беспрерывно развиваются, это нормально, что законы также развиваются", — заявил Коллон в ответ на вопрос о том, не опасается ли он, что чрезвычайная ситуация станет повседневностью.

В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины. Позже полиция отпустила одного из задержанных.