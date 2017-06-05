Тиллерсон призвал Китай "делать больше" для урегулирования ситуации с КНДР

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай должен делать больше по вопросу урегулирования ситуации с КНДР, передает агентство Рейтер.

"Китай и другие региональные партнеры должны также активизировать усилия, чтобы помочь решить ситуацию с безопасностью, которая содержит угрозу не только для того региона, но в действительности представляет угрозу для всего мира", — заявил Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп в Сиднее.

"Мы хотим продуктивных отношений, но мы не можем позволить Китаю использовать свою экономическую мощь, чтобы откупиться от других проблем, будь то милитаризация островов в Южно-Китайском море или неспособность оказать необходимое давление на КНДР", — добавил Тиллерсон.

Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Неделю назад КНДР испытала очередную баллистическую ракету на восточном побережье страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, хотя ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

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