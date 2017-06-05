ОАЭ прекращают авиа и морское сообщение с Катаром

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. ОАЭ объявили о прекращении в течение 24 часов авиа и морского сообщения с Катаром, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление официального Абу-Даби.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"Прекращение морского и авиасообщения с Катаром в течение двадцати четырех часов и запрет транзита транспортных средств, следующих в Катар или из него", — приводит канал текст заявления.

Также ОАЭ отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней жителям Катара, чтобы они покинули страну, и объявили о запрете подданным ОАЭ посещать Катар.