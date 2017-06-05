На выборах губернатора ключевого штата в Мексике лидирует правящая партия

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Первый официальные данные быстрого подсчета голосов на выборах губернатора одного из ключевых мексиканских штатов Мехико свидетельствуют о лидерстве кандидата от правящей Институционно-революционной партии (ИРП).
Лидер "Морены" Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что данные результаты не отражают реального положения дел. "Мы не принимаем их, а для мафии от власти говорим, что будем действовать ответственно. Мы не будем призывать к конфронтации, насилию, нет, но мы правы, победила профессор Дельфина (Гомес), и мы это докажем, с какой-либо избирательной аферой мы не согласимся", – сказал Обрадор.
В штатах Коауила и Наярит пока лидируют кандидаты от оппозиции на посты губернаторов: в первом – кандидат от Партии демократической революции (ПДР), во втором – от альянса ПДР и Партии национального действия (ПНД).
Результаты выборов в штате Мехико интересны тем, что в этом штате, являющемся одним из наиболее промышленно развитых, сосредоточено почти 14% всех избирателей Мексики. Поэтому наблюдатели отмечали важность голосования для проектировок возможных результатов президентских выборов 2018 года.